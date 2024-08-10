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Путин: Россия уделяет большое внимание созданию современной спортинфраструктуры
Президент России Владимир Путин поздравил физкультурников, спортсменов, работников сферы физкультуры и спорта с профессиональным праздником и с 85-летним юбилеем этой знаменательной даты. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Россия по праву славится крепкими, победными традициями физкультурного движения и гордится именами чемпионов и рекордсменов, которых воспитал массовый спорт.
«Спорт закаляет характер, приобщает людей к ценностям активного образа жизни, помогает смело идти вперед, добиваться поставленных целей», — подчеркнул Президент.
Он отметил, что в нашей стране уделяется большое внимание созданию современной и доступной спортивной инфраструктуры. В субъектах РФ открываются новые стадионы и плавательные бассейны, тренировочные и оздоровительные центры, ледовые дворцы, повышается качество преподавания физкультуры в школах, ссузах и вузах.
Путин рад, что в Год семьи реализуются самые разноплановые проекты и инициативы, организуются состязания и турниры, направленные на развитие семейного, детского, юношеского спорта, укрепление здоровья представителей старшего поколения.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в казанском экстрим-парке «УРАМ» отметят День физкультурника.
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