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Общество 7 августа 2024 16:49

В казанском экстрим-парке «УРАМ» 10 августа пройдет День физкультурника

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В казанском экстрим-парке «УРАМ» 10 августа пройдет День физкультурника
Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Казани, экстрим-парке «УРАМ», 10 августа состоится День физкультурника, который отмечают ежегодно во вторую субботу августа. В Год семьи праздник физической культуры пройдет с акцентом на семейные ценности, рассказали в Минспорта РТ.

Спортивная программа откроется с самого утра: в 8.45 пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе, в 9.00 начнется «Зумба для всех начинающих» и соревнования по скандинавской ходьбе, а в 9.30 – тренировки по йоге и стретчингу от «Спорт у дома».

На этой же площадке (зеленая зона №1, главная сцена) в 10.00 откроется марафон по сайклингу, будет работать площадка ГТО, проведут семейную эстафету для всех желающих и автограф-сессию профессиональных клубов. В 12.00 пройдет церемония открытия спортивного праздника «День Казанского спорта», после чего в 12.30 организуют семейную эстафету в рамках спартакиады «Чемпионы нашего двора», соревнования по перетягиванию каната.

На других площадках парка пройдут как показательные выступления спортивных школ Казани, так и турниры по пляжному волейболу, фиджитал-баскетболу и флорболу. Традиционно пройдет турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Помимо экстрим-парка, мероприятия развернутся на еще нескольких площадках городах – на стадионе «Мотор» и в Центре пляжных видов спорта.

Зеленая зона №2
10:00 – 14:00

  • Показательные мастер-классы спортивных школ по различным видам спорта;
  • Турнир по нардам;
  • Спортивная эстафета от «Движение первых»;
  • Соревнования по пляжному волейболу среди команд профессиональных клубов.

14:00 – 17:00

  • Турнир по нардам;
  • Бетонированная площадка у крытого парка «Урам».

10.00 – 14.00

  • Соревнования по флорболу;
  • Соревнования по фиджитал спорту;
  • Соревнования «Рекорд Казани по подтягиваниям»;
  • Мастер-класс по кёрлингу.

Баскетбольная площадка
9.00 – 10.00 мандатная комиссия Всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч»;
10.00 – 19.00 всероссийские соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч».

Акватория реки Казанки
10.00 – 14.00 открытый тренировочный процесс спортсменов парусного спорта.

Центр пляжных видов спорта (ул.Сибгата Хакима, 62а)
9.00 – 13.00 соревнования по пляжному футболу;
10.00 – 17.30 соревнования по пляжному волейболу;
13.00 – 17.00 соревнования по пляжному гандболу.

Стадион «Мотор» (ул.Ленинградская, 26)
9.30 – 18.30 Кубок Казани по футболу среди юношей;
19.00 – 20.00 Кубок Казани по футболу среди ветеранов.

День физкультурника является важным звеном в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

#Год семьи #нацпроекты #национальные проекты #день физкультурника
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