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В казанском экстрим-парке «УРАМ» 10 августа пройдет День физкультурника
В Казани, экстрим-парке «УРАМ», 10 августа состоится День физкультурника, который отмечают ежегодно во вторую субботу августа. В Год семьи праздник физической культуры пройдет с акцентом на семейные ценности, рассказали в Минспорта РТ.
Спортивная программа откроется с самого утра: в 8.45 пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе, в 9.00 начнется «Зумба для всех начинающих» и соревнования по скандинавской ходьбе, а в 9.30 – тренировки по йоге и стретчингу от «Спорт у дома».
На этой же площадке (зеленая зона №1, главная сцена) в 10.00 откроется марафон по сайклингу, будет работать площадка ГТО, проведут семейную эстафету для всех желающих и автограф-сессию профессиональных клубов. В 12.00 пройдет церемония открытия спортивного праздника «День Казанского спорта», после чего в 12.30 организуют семейную эстафету в рамках спартакиады «Чемпионы нашего двора», соревнования по перетягиванию каната.
На других площадках парка пройдут как показательные выступления спортивных школ Казани, так и турниры по пляжному волейболу, фиджитал-баскетболу и флорболу. Традиционно пройдет турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Помимо экстрим-парка, мероприятия развернутся на еще нескольких площадках городах – на стадионе «Мотор» и в Центре пляжных видов спорта.
Зеленая зона №2
10:00 – 14:00
- Показательные мастер-классы спортивных школ по различным видам спорта;
- Турнир по нардам;
- Спортивная эстафета от «Движение первых»;
- Соревнования по пляжному волейболу среди команд профессиональных клубов.
14:00 – 17:00
- Турнир по нардам;
- Бетонированная площадка у крытого парка «Урам».
10.00 – 14.00
- Соревнования по флорболу;
- Соревнования по фиджитал спорту;
- Соревнования «Рекорд Казани по подтягиваниям»;
- Мастер-класс по кёрлингу.
Баскетбольная площадка
9.00 – 10.00 мандатная комиссия Всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч»;
10.00 – 19.00 всероссийские соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч».
Акватория реки Казанки
10.00 – 14.00 открытый тренировочный процесс спортсменов парусного спорта.
Центр пляжных видов спорта (ул.Сибгата Хакима, 62а)
9.00 – 13.00 соревнования по пляжному футболу;
10.00 – 17.30 соревнования по пляжному волейболу;
13.00 – 17.00 соревнования по пляжному гандболу.
Стадион «Мотор» (ул.Ленинградская, 26)
9.30 – 18.30 Кубок Казани по футболу среди юношей;
19.00 – 20.00 Кубок Казани по футболу среди ветеранов.
День физкультурника является важным звеном в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.
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