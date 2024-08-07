В казанском экстрим-парке «УРАМ» 10 августа пройдет День физкультурника

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Казани, экстрим-парке «УРАМ», 10 августа состоится День физкультурника, который отмечают ежегодно во вторую субботу августа. В Год семьи праздник физической культуры пройдет с акцентом на семейные ценности, рассказали в Минспорта РТ.



Спортивная программа откроется с самого утра: в 8.45 пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе, в 9.00 начнется «Зумба для всех начинающих» и соревнования по скандинавской ходьбе, а в 9.30 – тренировки по йоге и стретчингу от «Спорт у дома».

На этой же площадке (зеленая зона №1, главная сцена) в 10.00 откроется марафон по сайклингу, будет работать площадка ГТО, проведут семейную эстафету для всех желающих и автограф-сессию профессиональных клубов. В 12.00 пройдет церемония открытия спортивного праздника «День Казанского спорта», после чего в 12.30 организуют семейную эстафету в рамках спартакиады «Чемпионы нашего двора», соревнования по перетягиванию каната.



На других площадках парка пройдут как показательные выступления спортивных школ Казани, так и турниры по пляжному волейболу, фиджитал-баскетболу и флорболу. Традиционно пройдет турнир по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Помимо экстрим-парка, мероприятия развернутся на еще нескольких площадках городах – на стадионе «Мотор» и в Центре пляжных видов спорта.



Зеленая зона №2

10:00 – 14:00

Показательные мастер-классы спортивных школ по различным видам спорта;

Турнир по нардам;

Спортивная эстафета от «Движение первых»;

Соревнования по пляжному волейболу среди команд профессиональных клубов.

14:00 – 17:00

Турнир по нардам;

Бетонированная площадка у крытого парка «Урам».

10.00 – 14.00

Соревнования по флорболу;

Соревнования по фиджитал спорту;

Соревнования «Рекорд Казани по подтягиваниям»;

Мастер-класс по кёрлингу.

Баскетбольная площадка

9.00 – 10.00 мандатная комиссия Всероссийских соревнований по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч»;

10.00 – 19.00 всероссийские соревнования по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч».

Акватория реки Казанки

10.00 – 14.00 открытый тренировочный процесс спортсменов парусного спорта.

Центр пляжных видов спорта (ул.Сибгата Хакима, 62а)

9.00 – 13.00 соревнования по пляжному футболу;

10.00 – 17.30 соревнования по пляжному волейболу;

13.00 – 17.00 соревнования по пляжному гандболу.

Стадион «Мотор» (ул.Ленинградская, 26)

9.30 – 18.30 Кубок Казани по футболу среди юношей;

19.00 – 20.00 Кубок Казани по футболу среди ветеранов.

День физкультурника является важным звеном в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.