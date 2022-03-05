Путин: Россия пыталась разрешить конфликт на Украине мирно

Россия пыталась разрешить конфликт на Украине в мирном ключе. Об этом Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с женщинами летного состава российских авиакомпаний, передает РИА Новости.

Президент отметил, что киевские власти провели две военные операции в Донбассе, которые провалились. В результате были заключены Минские соглашения.

«И мы старались, делали все для того, чтобы пустить развитие событий именно по этому руслу, для того чтобы восстановить территориальную, целостность Украины и защитить интересы людей, которые на этих территориях живут», — подчеркнул глава государства.

Жители Донбасса требовали элементарных вещей — права говорить на родном — в их случае на русском — языке, жить, придерживаясь своих традиций и культуры.

«Ничего особенного не было», — подчеркнул Путин.

Однако вместо этого мирное население отключили от банковской системы, продовольственного снабжения, выплат пенсий и пособий, заключил глава государства.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, целью которой, как заявил в своем обращении к гражданам страны Владимир Путин, стала демилитаризация Украины.