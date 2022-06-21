Путин: Россия проходит через череду испытаний, но все ограничения будут преодолены

Сегодня Россия проходит череду испытаний, однако все возникшие трудности будут разрешены. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных вузов, которая состоялась в Кремле.

«Все мы знаем, как внимательно весь мир и наша страна относится к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, да, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены», – сказал глава государства.

Путин отметил, что каждый думающий россиянин постоянно анализирует все происходящее как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее на встрече Президент России рассказал, что уже в конце текущего года на боевое дежурство встанет тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».