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Ру Тат
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Официальная хроника
21 июня 2022  14:59

Путин: Россия проходит через череду испытаний, но все ограничения будут преодолены

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Сегодня Россия проходит череду испытаний, однако все возникшие трудности будут разрешены. Об этом Президент России Владимир Путин заявил на встрече с выпускниками военных вузов, которая состоялась в Кремле.

«Все мы знаем, как внимательно весь мир и наша страна относится к тому, что происходит в гражданской сфере. Да, ограничения есть, да, они преодолеваются по-разному, но они точно преодолеваются и будут преодолены», – сказал глава государства.

Путин отметил, что каждый думающий россиянин постоянно анализирует все происходящее как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее на встрече Президент России рассказал, что уже в конце текущего года на боевое дежурство встанет тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат».

#Владимир Путин
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