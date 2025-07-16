Путин: Россия проработает строительство автоподходов к границе с КНР и КНДР

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Россия проработает вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия участка М-12 в режиме видеосвязи. Об этом сообщает ТАСС.

Президент напомнил, что развитие трассы «Восток» не ограничивается текущим участком.

«Намерены и дальше активно продолжать развитие трассы "Восток". Ее предстоит продлить до Тюмени и связать с обновленной опорной автодорожной сетью Сибири и Дальнего востока. Именно это я имел в виду, что запуск этого участка еще не все», — подчеркнул Путин.

«Конечно, будут проработаны вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Это значительно увеличит наши транзитные возможности», — добавил глава государства.

Путин также отметил, что трасса М-12 «Восток» будет интегрирована в международную транспортную инфраструктуру и усилит логистический потенциал страны.