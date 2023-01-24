Путин: Россия производит втрое больше ракет, аналогичных ракетам для Patriot, чем США

Россия производит втрое больше ракет, аналогичных ракетам для американских зенитных комплексов Patriot, чем Соединенные Штаты. Об этом заявил сегодня Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, передает ТАСС.

«Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», — заметил глава государства.

Путин уверен, что если говорить о ракетах ПВО различного назначения, то «российское производство сопоставимо со всем мировым производством». Он также упомянул и сами отечественные зенитные ракетные системы.

Российский лидер убежден, что «всё бывает, но в целом система работает исправно». «Практическая боевая работа показала, что ПВО России — одна из лучших в мире», — уверен он.

Недавно Путин высказывал схожую точку зрения на встрече с сотрудниками предприятия воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» в Санкт-Петербурге. По его оценке, ежегодно российские заводы выпускают столько же зенитных ракет, сколько предприятия всего остального мира.