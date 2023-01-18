Путин: РФ по производству ракет ПВО не уступает всем остальным производителям

Ежегодно российский оборонно-промышленный комплекс выпускает столько же зенитных ракет, сколько предприятия всего остального мира. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы, например, ракет ПВО, которые производит ваш Обуховский завод, выпускаем в год больше в три раза, чем США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения столько же, сколько все остальные производители в мире», — отметил российский лидер на встрече с сотрудниками предприятия воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей».

По мнению Путина, это вселяет уверенность в победе российской стороны в украинском конфликте. Ранее он заявил, что успех специальной военной операции неизбежен.