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Ру Тат
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Экономика
18 января 2023  16:30

Путин: РФ по производству ракет ПВО не уступает всем остальным производителям

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Ежегодно российский оборонно-промышленный комплекс выпускает столько же зенитных ракет, сколько предприятия всего остального мира. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы, например, ракет ПВО, которые производит ваш Обуховский завод, выпускаем в год больше в три раза, чем США. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения столько же, сколько все остальные производители в мире», — отметил российский лидер на встрече с сотрудниками предприятия воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». 

По мнению Путина, это вселяет уверенность в победе российской стороны в украинском конфликте. Ранее он заявил, что успех специальной военной операции неизбежен. 

#Владимир Путин #опк #промышленность
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