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Путин: Россия продолжит развивать ядерную триаду
Россия продолжит развивать ядерную триаду, которая выступает как гарант стратегического сдерживания. Об этом Президент Владимир Путин заявил на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов. Трансляция с мероприятия прошла в телеграм-канале Кремля.
«В наших планах – дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире. Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих – новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики», – сказал глава государства.
Президент также сказал о наращивании поставок в зону СВО беспилотников, бронетехники и другого современного вооружения.
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