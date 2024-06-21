Путин: Россия продолжит развивать ядерную триаду

Россия продолжит развивать ядерную триаду, которая выступает как гарант стратегического сдерживания. Об этом Президент Владимир Путин заявил на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов. Трансляция с мероприятия прошла в телеграм-канале Кремля.

«В наших планах – дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире. Безусловно, будем укреплять потенциал, повышать боевые возможности всех видов вооруженных сил и родов войск, ставить на боевое дежурство гордость наших конструкторов, инженеров, рабочих – новейшие комплексы, которые подтвердили свои качества, действительно уникальные характеристики», – сказал глава государства.

Президент также сказал о наращивании поставок в зону СВО беспилотников, бронетехники и другого современного вооружения.