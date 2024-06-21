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Путин заявил о наращивании поставок БПЛА и иной современной техники в зону СВО
Президент России Владимир Путин заявил на встрече в Кремле с выпускниками военных вузов о наращивании поставок в зону СВО беспилотников, бронетехники и другого современного вооружения. Трансляция с мероприятия прошла в телеграм-канале Кремля.
«В приоритетном порядке будем наращивать поставки в войска на передовую беспилотных авиасистем различных типов, бронетехники и высокоточных средств поражения, ударной авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, системы управления и связи. Будем работать над другими современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые массово идут в серийное производство», – сказал глава государства.
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