Путин: Россия продолжит переход к нацвалютам в расчетах за энергоресурсы

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Россия продолжит переходить на расчеты в национальных валютах при приеме оплаты за поставки энергоресурсов. Даже под давлением санкций и несмотря на диверсии на ее энергоинфраструктуре, страна и дальше будет обеспечивать стабильность на мировом рынке. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на «Российской энергетической неделе» в Москве, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на санкционное давление и диверсии на инфраструктуре, мы не намерены уступать своих позиций», – сказал российский лидер.

Позиция России, подчеркнул Путин, состоит в том, чтобы обеспечить стабильность на мировых энергорынках и безопасное будущее для всех народов. Добиться этого, по мнению Президента РФ, можно только совместными усилиями, в открытом, честном диалоге «на принципах солидарной ответственности и учета национальных интересов друг друга».

Ранее на неформальном саммите стран СНГ 7 октября глава российского государства напомнил, что переход стран содружества на национальные валюты при взаимодействии друг с другом поможет укрепить их суверенитет.