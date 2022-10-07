Путин: Переход стран СНГ на национальные валюты укрепит их независимость

Переход на национальные валюты при взаимодействии стран СНГ поможет им укрепить свой суверенитет, заявил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что этот процесс никак не связан с текущей политической ситуацией.

«В этом контексте хотел бы упомянуть, что экономическое сотрудничество между нашими государствами последовательно расширяется. В прошлом году товарооборот России со странами СНГ увеличился более чем на 30 процентов — до 96 миллиардов долларов, а в первом полугодии этого года вырос еще на семь процентов», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Он отметил, что такие позитивные тенденции позволят государствам содружества быстрее перейти к расчетам в национальных валютах. По мнению Путина, таким образом удастся укрепить финансовый суверенитет стран-участниц, помочь развитию их внутренних рынков и углублению региональной экономической интеграции.