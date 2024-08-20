Россия победила террористов на Кавказе, победит и неонацистов, которые совершают преступления в Курской области, Донбассе, Новороссии. Об этом Президент Владимир Путин сказал на встрече с матерями Беслана, передает ТАСС.

«Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто творит преступления в Курской области, либо в Донбассе, Новороссии, – сказал глава государства. – Но так же, как в борьбе с терроризмом мы добились своей цели, мы добьемся этой цели и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, покараем преступников».

В том, что Россия достигнет этих целей, нет сомнений, подчеркнул Президент.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Во время своей речи глава государства подчеркивал, что Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины.