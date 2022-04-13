Путин: Россия открыта к сотрудничеству по арктическим проектам

Россия открыта для совместной работы с заинтересованными партнерами по программам и проектам в Арктике. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

В подтверждение своих слов российский лидер упомянул созданные в этом регионе условия хозяйствования и различные преференции для предпринимателей из РФ и зарубежных стран.

«Считаю, что в нынешних условиях следует активнее привлекать к сотрудничеству в Арктике и так называемые внерегиональные государства и объединения — здесь всем достаточно будет работы», — сказал глава государства на совещании, посвященном развитию арктических территорий.

Он отметил, что всем, кто заинтересован в устойчивом развитии такого уникального региона, Россия готова предложить сотрудничество вне всяких политических игр.

«Рассматриваем Арктику не как поле геополитических интриг, а как территорию диалога, стабильности и конструктивного сотрудничества», — подчеркнул Путин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 2023 году Россия планирует запустить второй космический аппарат, который позволит осуществлять мониторинг арктического пространства из космоса.