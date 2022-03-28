В 2023 году РФ запустит второй аппарат для мониторинга Арктики из космоса

В следующем году планируется совершить второй запуск уникального космического аппарата «Арктика», который позволяет осуществлять мониторинг арктического пространства из космоса с очень хорошим разрешением, заявил Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Очень важно, что мы в 2021 году запустили первый космический аппарат «Арктика». Всего у нас их должно было быть четыре в рамках федеральной космической программы. Но деньги пока есть на два. В 2023 году ожидается второй запуск. Дело в том, что этот космический аппарат [находится] на совершенно уникальной орбите, так называемая высокоэллиптическая орбита», – доложил глава академии.

Он отметил, что при наличии четырех таких аппаратов, удастся получать изображения Арктики прямо из космоса каждые 15 минут, что позволит получать до двух миллионов таких фотографий в год.

«Карта облачности и карта льдов. Очень важно, Владимир Владимирович, чтобы мы со временем – чем раньше, тем лучше – оснастили наши космические аппараты видением в радиодиапазоне. Дело в том, что в оптике мы не сможем проходить через [облачную] атмосферу, видеть, что находится на подстилающей поверхности», – объяснил Сергеев.