Путин начал обсуждать с делегацией Африки их мирный план по Украине

В Константиновском дворце Санкт-Петербурга начались переговоры Президента Владимира Путина с делегацией из стран Африки. Главная тема обсуждения – африканская мирная инициатива по урегулированию конфликта на Украине.

По данным пресс-службы Кремля, участие в переговорах принимают Президент ЮАР Сирил Рамафоса, Президент Сенегала Маки Салль, Президент Коморских островов Отман Газали и Президент Замбии Хакаинде Хичилема. В состав делегации также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.

До этого делегация побывала в Киеве, где провела переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, в мае Президент ЮАР заявил, что страна не будет принимать сторону какой-либо державы или группы стран по вопросу конфликта на Украине. Позже он обсудил с Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским возможность провести Африканскую мирную миссию. По его словам, оба президента поддержали эту инициативу.