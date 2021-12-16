Путин: Россия — один из самых крупных внешнеторговых партнеров Монголии
Россия остается одним из крупнейших партнеров Монголии во внешней торговле, по итогам первых девяти месяцев взаимный товарооборот вырос на 24 процента, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По словам главы государства российско-монгольская межправительственная комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству работает очень эффективно.
«На ее очередном заседании, состоявшемся в ноябре в Улан-Баторе, определены новые конкретные планы взаимодействия в таких областях, как инфраструктура, горнорудная промышленность, энергетика, сельское хозяйство, цифровые технологии», — сказал Путин на встрече с монгольским лидером Ухнагийн Хурэлсухом.
Он также отметил успешный коммерческий проект, реализуемый совместно двумя странами, предприятие «Улан-Баторская железная дорога».
«За минувшее десятилетие ежегодный двусторонний грузооборот по этой магистрали вырос вдвое — с 15 до 30 миллионов тонн», — отметил российский лидер.
Встреча президентов России и Монголии прошла 16 декабря в московском Кремле.