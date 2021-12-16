Путин заявил, что переговоры с Президентом Монголии прошли конструктивно

Переговоры с Президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом прошли в деловом и конструктивном ключе, заявил российский лидер Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодняшние переговоры прошли в деловом и конструктивном ключе», — сказал глава государства.

Он также отметил, что Россия и Монголия продолжат совместную борьбу с коронавирусной инфекцией и постараются предпринять все усилия для восстановления транспортного сообщения между двумя странами.

Встреча глав государств состоялась 16 декабря в Кремле.

До этого они виделись в декабре 2019 года в Сочи, когда Хурэлсух еще занимал пост премьер-министра Монголии.