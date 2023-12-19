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Политика 19 декабря 2023 18:21

Путин: Россия не может вести себя на поле боя так, как это делают временщики на Украине

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На поле боя Россия не может вести себя так, как это делает киевский режим. Об этом Президент Владимир Путин сказал во время посещения выставки Министерства обороны, где были представлены образцы передовых вооружений российской армии. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых – в тех же Крынках – на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают», – подчеркнул глава государства.

Сегодня в Национальном центре управления обороной РФ Президент принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Владимир Путин подчеркнул, что Россия начала спецоперацию для того, чтобы защитить людей, и не могла поступить иначе.

#Владимир Путин
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