Путин о СВО: Запад понимал, что Россия втянется для защиты людей, и использовал это

Россия начала спецоперацию для того, чтобы защитить людей, и не могла поступить иначе. При этом на Западе это понимали и использовали. Об этом Президент Владимир Путин сказал на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Мы не делали ничего, но постепенно мы вынуждены были втянуться, чтобы людей защитить, чтобы их там всех не истребили. Вот что начало происходить. И Запад, особенно за океаном, они с удовольствием за этим наблюдали. В этом смысле они, конечно, если можно сказать, переиграли. Просто мы по-другому вести себя не могли. Или надо было сдать всё? И смотреть, как они чавкают, съедая всё подряд. Наше, исконно российское. Мы не могли так поступить. И они понимали, что мы не можем так поступить, но делали это специально», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россию и Европу специально втащили в украинский конфликт. Путин резюмировал, что в этом смысле противники добились своих целей — растащили Россию и Европу.