Путин: Россия не имеет враждебных намерений и открыта к конструктивному партнерству

Россия проводила и проводит независимый, последовательный внешнеполитический курс и всегда открыта к конструктивному партнерству со всеми странами. Об этом на церемонии вручения верительных грамот, в которой приняли участие послы 21 страны, сказал Президент Владимир Путин.

«Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было. И конечно, рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов», – сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия не приемлет блоковую конфронтацию и любые шаги, идущие вразрез в Уставом ООН.

Владимир Путин также отметил, что, несмотря на попытки Запада изолировать Россию, ее активность в глобальной политике будет только нарастать. Президент добавил, что сейчас мир находится в состоянии турбулентности, переживает кардинальную трансформацию, но главным процессом является установление многополярного миропорядка.

«Полагаю, что это для всех стало абсолютно очевидно. Естественно, такой фундаментальный процесс идет не без трудностей, однако он носит объективный, необратимый характер», – резюмировал глава государства.