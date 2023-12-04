Путин заявил, что активность России в мировых делах будет только нарастать

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Несмотря на попытки Запада изолировать Россию, ее активность в глобальной политике будет только нарастать. Об этом на церемонии вручения верительных грамот, в которой приняли участие послы 21 страны, сказал Президент Владимир Путин.

«Кто бы как ни хотел, наша активность в мировых делах будет только нарастать. В наступающем 2024 году России предстоит выполнить целый ряд важных внешнеполитических функций. Нам выпало первыми председательствовать в расширенном объединении БРИКС, и мы сделаем всё возможное, чтобы помочь новым участникам гармонично встроиться в режим работы этой организации», – подчеркнул глава государства.

Он отметил, что в целом Россия намерена всячески содействовать повышению роли БРИКС в решении актуальных вопросов глобальной повестки дня, прилагать усилия для укрепления всестороннего стратегического партнерства в рамках объединения и для развития взаимодействия в экономической, финансовой и других сферах.