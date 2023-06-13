Путин объяснил, почему Россия не была заинтересована в разрушении Каховской ГЭС

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Россия не причастна к разрушению Каховской гидроэлектростанции, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами. По его словам, российская сторона никак не может быть заинтересована в этом. Трансляцию провел телеканал Россия-24.

«Как мы понимаем, мы в этом точно не заинтересованы, потому что это тяжелые последствия для тех территорий, которые мы контролируем и которые являются российскими. Это первое. И второе, скажу странную вещь, к сожалению это сорвало их контрнаступление на этом направлении, но лучше бы они наступали», – отметил глава государства.

По его словам, украинские боевики целенаправленно наносили удары ракетами HIMARS по Каховской ГЭС. Говоря о контрнаступлении Киева, Путин также обратил внимание на то, что ни на одном из направлений оно не увенчалось успехом, а потери ВСУ близки к катастрофическим.

Напомним, 6 июня Минобороны РФ сообщило о попытках наступления украинских войск сразу по семи направлениям, где они понесли большие потери.