Путин: Россия не будет применять войска против Польши, за исключением одного случая

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не станет применять свои войска против Польши. Однако исключение составит, «если со стороны Польши будет нападение на Россию». Слова российского лидера прозвучали во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

При этом он заверил журналиста, что у РФ нет территориальных претензий к Польше, Латвии или другим странам континента, цитирует Президента ТАСС.

Он также отметил, что втягивание в войну противоречит здравому смыслу, ведь она поставит на грань уничтожения все человечество.

При этом, подчеркивает Путин, Россией часто запугивали другие страны.

«Завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует — нет, послезавтра», — приводит пример «запугиваний» Президент РФ.

Тем не менее, такого рода высказывания российский лидер назвал просто «страшилками» для американцев. Цель этих запугиваний — выбить из налогоплательщиков США и Европы дополнительные деньги «в противостоянии с Россией в украинском театре военных действий», сказал Путин.

Напомним, ранее «Татар-информ» публиковал видео полного интервью Путина Такеру Карлсону на русском языке.