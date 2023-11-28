Путин: Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства

Фото: пресс-служба Кремля

Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Об этом на пленарной сессии Всемирного русского народного собора заявил Президент Владимир Путин.

Он отметил, что Россия сейчас сражается не только за свою свободу, но и за свободу всего мира. Страны видят, что «диктатура одного гегемона дрыхлеет», она пошла вразнос и просто опасна для окружающих.

«Это уже понятно всему мировому большинству. Но, повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства», – сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что без суверенной и сильной России никакой стабильный миропорядок невозможен.

Путин отметил, что Западу не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия.