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Путин: Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства
Россия находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства. Об этом на пленарной сессии Всемирного русского народного собора заявил Президент Владимир Путин.
Он отметил, что Россия сейчас сражается не только за свою свободу, но и за свободу всего мира. Страны видят, что «диктатура одного гегемона дрыхлеет», она пошла вразнос и просто опасна для окружающих.
«Это уже понятно всему мировому большинству. Но, повторю, именно наша страна находится сейчас в авангарде формирования более справедливого мироустройства», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что без суверенной и сильной России никакой стабильный миропорядок невозможен.
Путин отметил, что Западу не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия.
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