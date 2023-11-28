Путин: Наше многообразие не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов

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Многообразие и единство культур народов России не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов. Об этом на пленарной сессии Всемирного русского народного собора заявил Президент Владимир Путин.

«Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что практически официальной идеологией западных правящих элит сегодня стали русофобия, другие формы расизма и неонацизма. Они направлены не только против русского, но и против всех народов России.

«Поэтому вновь запустили старую шарманку, мол Россия — это тюрьма народов, а сами русские народ рабов. Слышали это много раз, на протяжении веков. Слышали даже, что Россию сегодня нужно деколонизировать. А на самом деле что им нужно? На самом деле им нужно расчленить и разграбить РФ. Не получается силой, тогда надо посеять смуту», — отметил Путин.