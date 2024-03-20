Путин: Россия могла бы ответить на обстрелы Белгорода тем же, но у нее свои взгляды

Россия могла бы равнозначно ответить противнику на обстрелы Белгородской области. Однако у нее свои взгляды на этот счет, заявил на встрече с доверенными лицами Президент РФ Владимир Путин.

Он поблагодарил жителей Белгородской области и других приграничных регионов за мужество и пообещал оказать поддержку потерявшим жилье и бизнес в результате украинских обстрелов, рядовым гражданам. Россия продолжит принимать все меры, чтобы обеспечить безопасность населения этих регионов.

«Конечно, мы можем ответить [Украине] тем же: и по гражданской инфраструктуре, и по всем другим объектам подобного рода, по которым противник наносит удары. Но у нас свои взгляды на этот счет и свои планы. Будем идти по тому, что мы наметили», – добавил он.

Напомним, что ранее Президент заявил о возможном создании «санитарной зоны» на границе с Украиной, которая бы защитила жителей приграничных регионов от обстрелов ВСУ.