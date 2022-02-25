Путин: Россия готова вести с Украиной переговоры на высоком уровне

Россия готова к участию в переговорах с Украиной на высоком уровне. Об этом в разговоре с Председателем КНР Си Цзиньпином рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Позднее, 24 февраля, главы ДНР и ЛНР обратились к России за помощью в отражении агрессии Киева.