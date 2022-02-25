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Политика
25 февраля 2022  15:46

Путин: Россия готова вести с Украиной переговоры на высоком уровне

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Россия готова к участию в переговорах с Украиной на высоком уровне. Об этом в разговоре с Председателем КНР Си Цзиньпином рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Россия готова вести переговоры с Украиной на высоком уровне», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Позднее, 24 февраля, главы ДНР и ЛНР обратились к России за помощью в отражении агрессии Киева.

#признание ДНР и ЛНР #Владимир Путин #переговоры
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