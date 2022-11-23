Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане

Россия непременно будет всячески содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будем содействовать стабилизации в Афганистане в рамках других многосторонних механизмов», – отметил глава российского государства.

По его словам, сейчас в приоритете формирование инклюзивного Правительства Афганистана, в которое войдут представители всех этнических групп республики. Путин также сообщил, что на прошлой неделе в Москве прошли консультации по «афганистанскому вопросу».

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит сегодня в Ереване.