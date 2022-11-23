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Политика
23 ноября 2022  18:24

Путин: Россия будет содействовать стабилизации ситуации в Афганистане

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Россия непременно будет всячески содействовать стабилизации ситуации в Афганистане, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран ОДКБ. Об этом сообщает РИА Новости. 

«Будем содействовать стабилизации в Афганистане в рамках других многосторонних механизмов», – отметил глава российского государства. 

По его словам, сейчас в приоритете формирование инклюзивного Правительства Афганистана, в которое войдут представители всех этнических групп республики. Путин также сообщил, что на прошлой неделе в Москве прошли консультации по «афганистанскому вопросу».

Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ проходит сегодня в Ереване. 

#Владимир Путин #политика #Афганистан
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