Путин прибыл в Армению для участия в заседании ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван, где сегодня состоится очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоится в двух форматах — узком и расширенном. Его итогом станет подписание соответствующих документов.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, участники заседания рассмотрят ключевые направления взаимодействия в организации, а также актуальные международные и межрегиональные проблемы.

Помимо этого, Владимир Путин намерен встретиться с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.