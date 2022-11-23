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Ру Тат
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Политика
23 ноября 2022  14:58

Путин прибыл в Армению для участия в заседании ОДКБ

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Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван, где сегодня состоится очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие состоится в двух форматах — узком и расширенном. Его итогом станет подписание соответствующих документов.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, участники заседания рассмотрят ключевые направления взаимодействия в организации, а также актуальные международные и межрегиональные проблемы.

Помимо этого, Владимир Путин намерен встретиться с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

#Владимир Путин #ОДКБ #армения
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