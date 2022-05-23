Путин: Российская экономика достойно выдерживает санкционный удар

Экономика России выдерживает санкционный удар достойно. Об этом российский лидер Владимир Путин сказал на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Несмотря на все сложности, российская экономика удар санкционный выдерживает, выдерживает весьма достойно», — заявил глава государства.

Об этом свидетельствуют все ключевые макроэкономические показатели, резюмировал Путин. По его словам, сложившаяся ситуация требует от экономического блока Правительства особого внимания.

«В целом эти усилия дают положительный эффект», — заключил глава государства.

Переговоры лидеров двух стран проходят сегодня в Сочи. Как ранее отмечали в Кремле, президенты обсудят дальнейшее развитие российско-белорусских отношений с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, актуальные темы международной и региональной повестки.