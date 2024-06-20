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Политика 20 июня 2024 19:42

Путин: России пока не нужна возможность превентивного ядерного удара

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Путин: России пока не нужна возможность превентивного ядерного удара
Пуск ракеты «Сармат» в 2022 году
Скриншот видео пресс-службы Министерства обороны РФ

Россия пока не нуждается в возможности нанесения превентивного ядерного удара. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции, организованной в ходе его визита во Вьетнам.

По словам Путина, Россия в данный момент обдумывает изменение своей ядерной доктрины, потому что ее вероятные противники сейчас работают над понижением порога применения ЯО. В связи с этим он упомянул разработку ядерных устройств сверхмалой мощности.

«Мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особенно страшного нет. Страшного, может быть, и нет. Но на это мы обязаны обратить внимание. И мы обращаем на это внимание <...>», — пояснил Президент РФ.

«Превентивный удар — он нам пока не нужен. Потому что в ответно-встречном ударе противник будет гарантированно уничтожен», — заверил Владимир Путин, позднее упомянув, что российские стратегические ядерные силы всегда находятся в состоянии полной боевой готовности.

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#Владимир Путин #ядерное оружие
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