Путин: Ремонт Крымского моста завершится досрочно

Ремонт Крымского моста будет завершен досрочно. Автомобильная часть будет полностью восстановлена в марте, а железнодорожная — летом 2023 года. Об этом на пресс-конференции после заседания Высшего совета ЕАЭС рассказал Президент России Владимир Путин.

«Обещают сделать автомобильную часть где-то в марте. Планировали попозже, но мне сказали, что к концу марта закончат, а железнодорожную часть, одну веточку, обещают сделать где-то в середине лета. Правда, сначала сказали — в конце осени, потом все-таки пообещали к середине лета. Я думаю, что где-то летом наверняка сделают», — заметил он.

Напомним, что 5 декабря по восстановленной части Крымского моста запустили движение. Отремонтированную после взрыва трассу оценили Президент России и вице-премьер Марат Хуснуллин, проехав по ней на автомобиле.