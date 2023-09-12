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Путин: Запад своими руками разрушает финансовые связи, которые выстраивались годами
В последнее время глобальная экономика претерпевает серьезные изменения, заявил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VIII Восточного экономического форума. Он отметил, что это напрямую связано с тем, что Запад сегодня сам разрушает те партнерские связи, которые выстраивались многие годы.
«Некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали», — приводит его слова пресс-служба Кремля.
В этой связи глава российского государства призвал страны, которые стремятся следовать собственным национальным интересам и работать на принципах равенства, уважения и взаимовыгодного сотрудничества, активнее расширять свои связи.
«Рождается новая модель взаимоотношений, интеграции, но уже не по западным лекалам (для избранных, для избранного „золотого миллиарда“), а для всего человечества, для всего функционирующего и развивающегося многополярного мира», — подчеркнул Путин.
Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. В этом году ключевая тема события — «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Ранее в Приморский край для участия в ВЭФ прибыл Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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