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Минниханов прибыл в Приморский край для участия в ВЭФ
Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Приморском крае. Делегация республики принимает участие в Восточном экономическом форуме.
В павильоне Дальневосточного федерального университета организован стенд республики, на котором, помимо инвестиционного потенциала Татарстана, презентованы ряд конкретных компаний, передает пресс-служба Раиса РТ.
В этом году тема форума гласит «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Сегодня пройдет пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина.
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