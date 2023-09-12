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Руc Тат
Экономика 12 сентября 2023 07:58

Минниханов прибыл в Приморский край для участия в ВЭФ

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Минниханов прибыл в Приморский край для участия в ВЭФ
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Приморском крае. Делегация республики принимает участие в Восточном экономическом форуме.

В павильоне Дальневосточного федерального университета организован стенд республики, на котором, помимо инвестиционного потенциала Татарстана, презентованы ряд конкретных компаний, передает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В этом году тема форума гласит «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию». Сегодня пройдет пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина.

  • Фото: пресс-служба Раиса РТ
  • Фото: пресс-служба Раиса РТ
#Рустам Минниханов
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