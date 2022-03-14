Путин разрешил россиянам покупать золотые слитки за валюту

Граждане России смогут покупать золотые слитки в уполномоченных банках за наличную валюту. Соответствующий федеральный закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Новелла также предусматривает повышение с 1 до 5% порога участия в капитале акционерного общества, предоставляющего право получать документы, оспаривать сделки общества или действия руководства в суде. Мера будет действовать до конца текущего года.

Помимо этого, закон запрещает российским страховщикам заключать сделки с иностранными страховщиками, перестраховщиками и страховыми брокерами из стран, признанных недружественными.

Ранее Правительство России решило освободить жителей страны от уплаты НДС при покупке золота, о чем сообщал «Татар-информ».