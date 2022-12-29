Путин разрешил передавать муниципальные школы под контроль региональных властей

Муниципальные школы в России теперь можно передавать в ведение региональных властей – соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин. Регионы смогут придавать муниципальным образовательным организациям статус государственных организаций путем перевода их в ведение субъекта.

Органы госвласти субъектов отныне будут вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций.

Разработчики документа отмечали, что между различными регионами и муниципальными образования может быть разное качество образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства.

Как ранее пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, это позволит развивать школы, так как сейчас зачастую делать это не позволяет муниципальное финансирование. Так, по словам Володина, сегодня в России насчитывается почти 40 тыс. школ, 56% из них – сельские, большинство из них находятся на муниципальном бюджете. Самостоятельно они не могли решать ключевые вопросы, среди которых – обеспечение квалифицированными кадрами, содержание и ремонт, создание групп продленного дня и другие.