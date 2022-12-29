news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
29 декабря 2022  21:59

Путин разрешил передавать муниципальные школы под контроль региональных властей

news_top_970_100

Муниципальные школы в России теперь можно передавать в ведение региональных властей – соответствующий закон подписал Президент Владимир Путин. Регионы смогут придавать муниципальным образовательным организациям статус государственных организаций путем перевода их в ведение субъекта.

Органы госвласти субъектов отныне будут вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций.

Разработчики документа отмечали, что между различными регионами и муниципальными образования может быть разное качество образования, что затрудняет возможность выстраивания единого образовательного пространства.

Как ранее пояснял спикер Госдумы Вячеслав Володин, это позволит развивать школы, так как сейчас зачастую делать это не позволяет муниципальное финансирование. Так, по словам Володина, сегодня в России насчитывается почти 40 тыс. школ, 56% из них – сельские, большинство из них находятся на муниципальном бюджете. Самостоятельно они не могли решать ключевые вопросы, среди которых – обеспечение квалифицированными кадрами, содержание и ремонт, создание групп продленного дня и другие.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное