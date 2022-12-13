Володин заявил, что уже скоро регионы России смогут переводить школы на областной бюджет

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Уже на следующей неделе депутаты Госдумы планируют внести изменения в закон об образовании. Региональным властям предоставят право переводить школы с муниципального на областной бюджет, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Это, по его мнению, поможет решить ключевые вопросы проблемных школ.

Сегодня в России насчитывается почти 40 тыс. школ, 56% из них – сельские, большинство из них находятся на муниципальном бюджете, отметил он. При этом школы в сельских районах, как правило, самые проблемные. Они не могут решать ключевые вопросы, среди которых – обеспечение квалифицированными кадрами, содержание и ремонт, создание групп продленного дня.

Перевод на областной бюджет предоставит не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другой уровень ответственности, ведь за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы, отметил Володин. «Важно сделать все, чтобы качество образования вышло на более высокий уровень. Это необходимое условие для развития нашей страны», – написал он в своем телеграм-канале.

Повышение качества образования, по мнению спикера ГД, поможет добиться высоких темпов роста экономики.

«Если проанализировать развитие любой мировой державы и причины успехов в экономике, везде этому предшествует рост качества образования. <…> Страна теряет свои позиции, когда снижается уровень образования», – добавил он.

Напомним, законопроект о праве передачи муниципальных школ на региональный уровень внесли в Госдуму в ноябре. Документом предлагается установить, что органы госвласти субъектов будут вправе осуществлять полномочия в отношении муниципальных образовательных организаций.