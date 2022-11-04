В России разрешили мобилизовать граждан с непогашенной судимостью за тяжкие преступления

В рамках мобилизации в России могут быть призваны на военную службу граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые тяжкие преступления. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.

Документ также приводит исключения, когда призыв для таких россиян невозможен. Так, среди них – граждане, имеющие неснятые судимости по статьям о государственной измене, шпионаже, вооруженном мятеже, насильственном захвате власти, посягательстве на жизнь госдеятеля, совершении теракта и захвате заложников, угону самолета, организации незаконного вооруженного формирования и за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Также не смогут быть призваны осужденные по статьям о публичных призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды, за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

Соответствующий закон депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении 27 октября.