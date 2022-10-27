Госдума приняла закон, разрешающий мобилизовать граждан с непогашенной судимостью

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении закон, отменяющий запрет на призыв по мобилизации граждан с неснятой судимостью за совершение тяжкого преступления. Он предусматривает исключения при совершении отдельных преступлений – таких, как госизмена или шпионаж, передает «Интерфакс».

Призыву по мобилизации по-прежнему не подлежат граждане с непогашенной судимостью за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, совершение теракта, захват заложника, организацию незаконного вооруженного формирования и другие преступления.

Мобилизации также не будут подлежать обвиняемые в госизмене, шпионаже, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь государственного деятеля и насильственном захвате власти.

Напомним, ранее Госдума приняла закон об альтернативной службе во время мобилизации. Согласно поправкам, при объявлении мобилизации граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, продолжают проходить альтернативную гражданскую службу в указанных организациях.