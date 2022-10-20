Путин разрешил мобилизованным передавать свой бизнес в управление доверенным лицам

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве мобилизованных граждан на время участия в специальной военной операции на Украине передавать управление своим бизнесом доверенным лицам. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Эта мера коснется граждан, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей или являются учредителями той или иной организации. Им будет предоставлено пять рабочих дней с момента призыва в рамках частичной мобилизации для решения всех организационных вопросов.

Ранее Правительство страны заявило, что предприниматели, призванные на службу в Вооруженные силы РФ, смогут сохранить управление своим делом или передать его третьим лицам.