Кабмин РФ: Мобилизованные бизнесмены смогут заниматься предпринимательской деятельностью

Мобилизованные индивидуальные предприниматели и владельцы компаний сохранят право заниматься бизнесом после призыва на службу. Соответствующая мера будет включена в новый законопроект, направленный на поддержку отечественных предпринимателей, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

«Граждане смогут оставаться собственниками своего дела и заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через третьих лиц. Для оформления доверенности новому руководителю индивидуальные предприниматели и главы и одновременно единственные учредители своих компаний при призыве на военную службу получат несколько дней», — пояснил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

Если же владельцы фирм уже будут призваны из запаса, то для таких организаций будут продлены сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей, уточнил он.

По словам Мишустина, мобилизованные бизнесмены также смогут оформить кредитные каникулы и отсрочку по аренде, а в случае невозможности дальнейшего выполнения обязательств по причине мобилизации получат право на изменение условий договоров и списание неустоек. Он добавил, что эта норма коснется госконтрактов, заключенных до конца 2023 года.