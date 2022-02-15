«Индексация на 8,4%»: в ПФР разъяснили, как растет маткапитал и на что его потратить

Как изменился размер маткапитала за 14 лет, в каких случаях его могут оформить отцы и можно ли тратить эти средства на ремонт квартиры или дома, рассказал в интервью ИА «Татар-информ» управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РТ Эдуард Вафин.

Эдуард Вафин: «Программа материнского капитала необычайно востребована российскими семьями» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«За время работы программы семьям направлено 111 млрд рублей»

Насколько востребована программа маткапитала? Как он увеличился за прошедшие годы?

Программа материнского капитала необычайно востребована российскими семьями. За 14 лет ее реализации ОПФР по Республике Татарстан выдано более 355 тыс. сертификатов на материнский (семейный) капитал, в том числе в 2021 году – более 31 тыс. За все время работы программы семьям направлено 111 млрд рублей. Размер материнского капитала уже неоднократно индексировался. За 14 лет действия программы он увеличился в два с лишним раза – с 250 тыс. рублей в 2007 году до 524,5 тыс. рублей в 2022 году. Если говорить об индексации последних лет, то она составила 3% в 2020 году, 3,7% в 2021 году и, наконец, 8,4% – с февраля нынешнего года. Так, в 2021 году за рождение первого ребенка семьи получали 483,8 тыс. рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал дополнительно увеличился на 150,5 тыс. рублей и составил в прошлом году 639,4 тыс. рублей. На сегодняшний день по-прежнему действуют пять направлений по распоряжению средствами материнского капитала, предусмотренных законодательством. Его можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию мамы или на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов, а также на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением второго ребенка после 1 января 2018 года.

Впервые в 2022 году индексация маткапитала прошла не с 1 января, а на месяц позже – с 1 февраля. Почему это произошло?

До 1 февраля этого года маткапитал индексировался в соответствии с федеральным законом о бюджете на соответствующий финансовый год с учетом темпов роста инфляции. С 1 февраля он устанавливается в соответствии с коэффициентом индексации, определяемым Правительством, исходя из фактической инфляции за предыдущий год. Таким образом, с 1 февраля индексация как самого материнского капитала, так и остатка его средств для семей, которые пока не полностью израсходовали материнский капитал, проведена по фактической инфляции – на 8,4%. С 2022 года размер материнского (семейного) капитала составляет 524,5 тыс. рублей для семей, у которых право на маткапитал возникло до 1 января 2021 года. 524,5 тыс. рублей положено семьям, у которых начиная с 1 января 2021 года родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма 693,1 тыс. рублей положена семьям, в которых в 2021 году родился (либо был усыновлен) второй ребенок. Семьям, где с 1 января 2021 года родился или был усыновлен второй ребенок или последующие дети и право на дополнительные меры господдержки до 1 января 2020 года не возникало, положено также 693,1 тыс. рублей.

Насколько данная мера поддержки стимулирует рождаемость в республике?

Федеральный закон, устанавливающий дополнительные меры поддержки в виде материнского (семейного) капитала, был принят в нашей стране как раз в этих целях. Маткапитал стал центральной мерой национального проекта «Демография». Я согласен с утверждением, что родить ребенка – это глубоко личный вопрос. Но я согласен и с другим аргументом, что дополнительные и довольно-таки весомые материальные стимулы могут стать как раз таким переломным моментом в увеличении рождаемости. Кроме того, 13 лет программа материнского капитала была сосредоточена на стимулировании рождения вторых и третьих детей, и именно от этих цифр и ожидался всплеск рождаемости. В этом году программе материнского капитала исполнится 15 лет. За эти годы в Татарстане сертификаты получили более 355 тыс. семей. Разве можно после этого с сомнением говорить о том, стимулирует ли рождаемость этот масштабный государственный проект, доверенный Пенсионному фонду?

«В этом году программе материнского капитала исполнится 15 лет. За эти годы в Татарстане сертификаты получили более 355 тыс. семей» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Пришла пора рожать женщинам, родившимся в 1990-е»

За 2021 год татарстанский ПФР выдал более 30 тыс. сертификатов. Это больше или меньше по сравнению с 2020 годом?

В сравнении с 2021 годом сертификатов выдано действительно меньше. В 2020 году было выдано 36 тыс. сертификатов, а в 2021-м – уже 31 тыс., что практически на 5 тыс. меньше. Продолжая тему о коэффициенте рождаемости, стоит отметить и другой важный фактор – уменьшение количества матерей. Сейчас пришла пора рожать женщинам, родившимся в 1990-е годы, а их очень мало вследствие демографического спада тех лет. Ведь в 1990-е годы в России родилось и сейчас проживает на 40% меньше людей, чем в 1980-е годы.

Кто имеет право на получение сертификата на материнский капитал?

Во-первых, это мама, у которой родился или усыновлен второй, третий или последующий ребенок начиная с 1 января 2007 года, или у которой родился или усыновлен первый ребенок начиная с 1 января 2020 года. Женщина должна иметь российское гражданство. Право есть и у папы, имеющего российское гражданство, если он является единственным усыновителем второго, третьего или последующего ребенка, решение суда об усыновлении вступило в законную силу с 1 января 2007 года. Если мужчина является единственным усыновителем первого ребенка, то решение суда должно вступить в законную силу начиная с 1 января 2020 года. Это право не зависит от наличия у папы гражданства нашей страны в том случае, когда у матери прекращается право на получение материнского капитала. Если у родителей, усыновителей или единственного родителя прекратилось право на дополнительные меры господдержки, это право получает несовершеннолетний ребенок или дети – в равных долях, а также совершеннолетние, обучающиеся очно, в возрасте до 23 лет. При этом оформление опекунства не дает права на материнский капитал.

В каких случаях сертификаты назначаются в проактиве, а в каких требуется написать заявление?

На протяжении многих лет в программу вносились изменения, цель которых – максимально облегчить семьям получение сертификата и распорядиться его средствами. С 15 апреля 2020 года сертификат на материнский капитал оформляется автоматически. Это одна из первых мер, которую Пенсионный фонд стал оказывать без личного участия семей, в проактивном режиме. Информация об оформленном сертификате направляется в личный кабинет его владельца на портале Госуслуг. Таким способом татарстанским ПФР уже выдано 53,5 тыс. сертификатов. Конечно, и заявительный порядок оформления сертификата не отменен. За получением сертификата на материнский капитал можно обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда России или МФЦ по выбору, независимо от места жительства, или, как мы говорим, экстерриториально. Заявление можно подать как самостоятельно, так и через доверенное лицо, направить по почте или через личный кабинет на портале Госуслуг как сразу после рождения или усыновления ребенка, так и позже, в любой удобный для семьи период. Это относится и к гражданам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации и не имеющим подтвержденного регистрацией места жительства или места пребывания на территории страны. С заявлением о выдаче государственного сертификата на маткапитал и необходимыми для этого документами семьи вправе обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда России либо непосредственно в Пенсионный фонд РФ.

«Улучшение жилищных условий – самое популярное направление расходования средств маткапитала» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Улучшение жилищных условий – направление, которое вызывает наибольшее количество вопросов»

Можно ли направить средства маткапитала на ремонт квартиры, строительство или реконструкцию дома?

Улучшение жилищных условий – самое популярное направление расходования средств маткапитала, вызывающее наибольшее количество различных вопросов. Я поясню. Возьмем, к примеру, ремонт жилья. Казалось бы, удобное, комфортное, эстетически привлекательное жилище хочется иметь всем. И если оно раньше таковым не являлась, а после ремонта радует всю семью, то почему бы не считать это улучшением жилищных условий. Однако применительно к распоряжению материнским капиталом ремонт жилого помещения улучшением жилищных условий не является. Кроме того, в этом случае целевое использование денег сложно отследить, да и площадь жилого помещения не увеличивается. При этом под запрет подпадают работы как по косметическому, так и по капитальному ремонту.

Теперь поговорим о реконструкции жилья. Если общая площадь жилого помещения в результате увеличится как минимум на одну учетную норму, установленную в соответствии с жилищным законодательством РФ, то направить маткапитал можно. В зависимости от населенного пункта учетная норма предоставляемого помещения может составлять от 10 до 18 кв. метров. Если отвечать на вопрос, о каком именно улучшении условий может идти речь, то нужно ссылаться на нормы закона буквально. Средства можно направить на приобретение жилого помещения, строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, компенсацию затрат за построенный или реконструированный объект индивидуального жилищного строительства, уплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в том числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья. При помощи средств маткапитала можно погасить основной долг и уплатить проценты по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья. Отмечу, что попытки фиктивного приобретения и строительства жилья, не пригодного для проживания детей, становятся предметом рассмотрения межведомственных комиссий и причиной обращений в прокуратуру. Людям, желающим обойти закон, следует помнить, что при установлении нецелевого использования материнского капитала деньги подлежат возврату, к тому же действия, направленные на незаконное обналичивание средств материнского капитала, входят в число уголовно наказуемых деяний.

Итак, самым популярным направлением является улучшение жилищных условий. А насколько упростилась процедура распоряжения материнским капиталом при покупке жилья с привлечением кредитных средств?

С апреля 2020 года подать заявление на покупку или строительство жилья с привлечением кредитных средств можно непосредственно в банке, в котором открывается кредит. Таким образом, вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или уплату первого взноса. Заявления и необходимые сведения из документов банки передают территориальным органам ПФР по электронным каналам. Для этого отделениями Пенсионного фонда России по всей стране были заключены соглашения об информационном обмене с банками, которые обладают разветвленной сетью отделений и предоставляют семьям кредиты с государственной поддержкой. С перечнем кредитных организаций можно ознакомиться на официальном сайте ПФР.

Как подать заявление для оплаты обучения старшего ребенка в вузе или ссузе из средств маткапитала?

Главным условием в этом случае выступает то, что на дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет, а организация должна находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Заявление о распоряжении материнским капиталом можно подать в любой территориальный орган Пенсионного фонда России независимо от места жительства или фактического проживания семьи, а также через личный кабинет на портале Госуслуг или в МФЦ. Стоит отметить, что заявление о распоряжении средствами материнским капиталом на образование детей и других расходов, связанных с получением образования, может быть аннулировано по желанию гражданина, получившего сертификат. Ведь бывает и так, что детей отчисляют до истечения срока действия договора об оказании платных образовательных услуг, а также в связи со смертью. В этом случае владелец сертификата должен представить в территориальный орган Пенсионного фонда России заявление об отказе в направлении средств с указанием причины отказа.

«С 2018 года стало возможным использовать средства маткапитала не только на образование детей, но и на оплату их дошкольного обучения» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Более 28 тыс. семей оплатили материнским капиталом содержание детей в детсаду и яслях»

На какие еще цели направляют маткапитал татарстанцы?

Как уже отмечалось, самое популярное направление расходования средств материнского капитала – улучшение жилищных условий, в том числе частичное и полное погашение ипотечного кредита. Так средствами распорядились 90% владельцев сертификата в нашей республике. С 2018 года стало возможным использовать средства маткапитала не только на образование детей, но и на оплату их дошкольного обучения. В результате более 28 тыс. семей воспользовались новой возможностью и оплатили материнским капиталом содержание детей в детсаду, яслях, в том числе и частных, а также услуги по уходу и присмотру за ребенком. Важное условие при этом, чтобы у дошкольного учреждения или организации, предоставляющей услуги по уходу за ребенком, была лицензия на предоставление соответствующих услуг. Изменения коснулись и семей с детьми-инвалидами. Основная цель поддержки – проведение адаптационных мероприятий, предписанных программой лечения ребенка. Потратить сертификат можно до того момента, как ребенку исполнится три года. При этом совершенно неважно, на какого ребенка, являющегося инвалидом, семья потратит средства – на первого, второго или последующего. Однако в нашей республике этой мерой пока воспользовались только две семьи. Еще 82 семьи направили средства или часть средств материнского капитала на формирование накопительной пенсии мамы. Выбрав такой вариант использования средств маткапитала, женщина может отказаться от этого решения, изменив свой выбор. Для этого нужно направить в территориальный орган Пенсионного фонда России заявление, это нужно сделать до назначения пенсии. И еще 6 тыс. семей выбрали такой вариант, как ежемесячная денежная выплата в связи с рождением второго ребенка до достижения им возраста трех лет.

На какие цели можно направить средства маткапитала до исполнения ребенку трех лет?

Есть исключения, когда воспользоваться материнским капиталом можно сразу после рождения ребенка. Это такие направления, как ежемесячная выплата с учетом критериев нуждаемости, в связи с рождением после 1 января 2018 года второго ребенка, уплата первоначального взноса по жилищному кредиту или займу, а также на погашение жилищных кредитов и займов. Также это может быть плата за дошкольные образовательные услуги, плата за уход за дошкольниками или расходы на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.

Какие семьи имеют право на ежемесячную выплату из средств семейного капитала? Какие новшества в этой части ожидаются?

Право на получение этой выплаты имеют нуждающиеся семьи, постоянно проживающие на территории нашей страны, в которых с 1 января 2018 года родился или усыновлен второй ребенок. Первый выплатной период назначается на срок до достижения ребенком одного года, после этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты. С прошлого года Пенсионный фонд самостоятельно собирает сведения о доходах заявителя и членов его семьи. Не все семьи представляют доходы, а только те, в которых один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого силового ведомства. Или же если кто-то в семье получает стипендии, гранты, другие выплаты учебного заведения. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста трех лет. Эти деньги можно потратить на текущие расходы – продукты питания, одежду для ребенка или игрушки. Отчет по расходованию средств не требуется.

Что еще нужно знать татарстанцам о программе материнского (семейного) капитала?

Хочу особо подчеркнуть, что средства дополнительной государственной поддержки семьи в виде материнского (семейного) капитала предоставляются только один раз, поэтому к решению вопроса о том, куда направить средства, следует относиться с максимальной ответственностью, конечно же, избегая использования незаконных схем. Также напомню, что программа маткапитала продлена до 2026 года, а сертификат на маткапитал не имеет срока годности. Если вы получили на него право, то можете использовать его в любое удобное время. Материнский капитал освобождается от налога на доходы физических лиц.

Фото на анонсе: zags.tatarstan.ru