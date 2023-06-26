Путин разрешил фонду «Круг добра» ввозить лекарства для детей без НДС

Благотворительный фонд «Круг добра» сможет ввозить лекарственные средства для детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями без оплаты НДС. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Организацию внесли в закон «Об обращении лекарственных средств», который дает право ввозить жизненно необходимые и важнейшие для пациентов препараты, не уплачивая налог на добавленную стоимость. В списке фонд ранее не значился.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 июля 2023 года.

В феврале этого года Путин также расширил перечень заболеваний, лечение которых финансируется из бюджета фонда «Круг добра».