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Путин разговаривал с лидерами США не ранее чем через шесть дней после их инаугурации
Президенты России проводят телефонные разговоры с американскими лидерами в течение одной-двух недель после их инаугурации, самое раннее — через шесть дней. Об этом сообщает ТАСС.
Именно через шесть дней после инаугурации в январе 2021 года действующий Президент России Владимир Путин поздравил со вступлением в должность Джо Байдена, каденция которого завершается сегодня. Также через шесть дней после инаугурации состоялась в 2009 году беседа тогдашнего Президента РФ Дмитрия Медведева с новым американским лидером Бараком Обамой.
В 2017 году с момента инаугурации впервые ставшего Президентом США Дональда Трампа до разговора с Владимиром Путиным прошло восемь дней (вместе с тем они успели побеседовать в ноябре 2016-го — после победы американского политика на выборах, но до его вступления в должность).
С Джорджем Бушем-младшим Путин разговаривал через 11 дней после инаугурации в 2001 году и через 12 — в 2005-м. С Обамой в 2013 году Президент РФ созвонился через 40 дней после его второго вступления в должность, 1 марта, — но он успел поздравить коллегу с переизбранием еще в ноябре 2012-го.
Ранее стало известно, что Трамп поручил подготовить звонок Путину после инаугурации.
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