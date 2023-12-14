Путин рассказал, при каком условии цена на автомобили Aurus начнет падать

На сегодняшний день автомобили Aurus очень дорогие, но это из-за того, что они производятся очень ограниченными партиями. Об этом во время ежегодной прямой линии сообщил Президент России Владимир Путин.

«Aurus очень дорогой. Он производится в небольшом количестве. При этом у нас есть целая линейка: лимузины, джипы, седаны, автобус будет. Но это нужно начать производить серийно, тогда и цена будет уходить, но на это нужно время», - заявил глава государства.

Он добавил, что уже начали производить Aurus за границей. По словам Путина, в ОАЭ людям очень нравится эта машина, и она достойно выдерживает конкуренцию других марок.