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Путин рассказал, при каком условии цена на автомобили Aurus начнет падать
На сегодняшний день автомобили Aurus очень дорогие, но это из-за того, что они производятся очень ограниченными партиями. Об этом во время ежегодной прямой линии сообщил Президент России Владимир Путин.
«Aurus очень дорогой. Он производится в небольшом количестве. При этом у нас есть целая линейка: лимузины, джипы, седаны, автобус будет. Но это нужно начать производить серийно, тогда и цена будет уходить, но на это нужно время», - заявил глава государства.
Он добавил, что уже начали производить Aurus за границей. По словам Путина, в ОАЭ людям очень нравится эта машина, и она достойно выдерживает конкуренцию других марок.
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