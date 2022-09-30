Путин рассказал, при каких условиях возможен мир

Киевские власти должны отнестись к свободному волеизъявлению граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей с уважением. Об этом во время выступления в Большом Кремлевском дворце заявил Президент России Владимир Путин.

«Только таким может быть путь к миру. Мы будем защищать землю всеми имеющимися силами и средствами. И сделаем все, чтобы сделать безопасной жизнь наших людей. В этом великая освободительная миссия нашего народа», — сказал он.

Путин также сообщил, что Россия обязательно восстановит на этих территориях разрушенные города и поселки, жилье, школы, больницы, театры и музеи.

«Будем развивать промышленные предприятия, заводы, инфраструктуру, систему социального, пенсионного обеспечения, здравоохранение и образование. Будем работать над повышением уровня безопасности», – отметил президент.

Путин подчеркнул, что выбор народа в ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областях обсуждаться больше не будет. «Он сделан. Россия его не предаст», — констатировал глава под аплодисменты зала.

Путин также призвал киевский режим немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, сообщал ранее «Татар-информ».

Донецкая и Луганская народные республики, а также освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября провели референдумы о вхождении в состав России.