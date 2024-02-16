Путин рассказал о существующих механизмах поддержки отечественной промышленности

Фото: пресс-служба Кремля

В условиях подъема ключевой ставки Центрального банка нужны специальные механизмы поддержки отечественной промышленности, и власти их предоставляют. Об этом Президент Владимир Путин сказал на совещании по вопросу поддержки инвестиционных проектов в промышленности. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

«Надеюсь, что это временная мера по борьбе с инфляцией (речь о ключевой ставке — прим. Т-и), и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей, тех, которые мы перед собой ставим, и Правительство, и Центральный банк имею в виду. Но пока нужны точечные меры поддержки, особые механизмы поддержки промышленности. Такие механизмы у нас есть», — сказал глава государства.

Среди основных механизмов первым Путин назвал кластерную инвестиционную платформу, в рамках которой организации при запуске проектов в ключевых отраслях и производстве приоритетной продукции, могут рассчитывать на льготные кредиты до 100 млрд рублей.

«Это 30% ключевой ставки ЦБ плюс 3%. Правда, инвестор должен 2%собственных денег вложить в проект. Уже одобрено более 30 таких масштабных, комплексных проектов. Ещё около 35 находятся в работе», — привел данные Президент.

Следующая мера — это промышленная ипотека, по которой на данный момент выдано более 800 кредитов.

Путин отметил, что также востребованы бизнесом и льготные займы Фонда развития промышленности, с помощью которого профинансированы уже более 1,5 тыс. проектов на общую сумму около 500 млрд рублей.

«Приличные деньги. Правда, представители бизнеса говорят, что и этого маловато, они готовы к тому, чтобы шире использовать этот инструмент, расширять свои производства», — сказал глава государства.

Он также поручил на фоне востребованности таких займов подумать о докапитализации Фонда развития промышленности.

«В целом мы обязательно продолжим расширять, донастраивать механизмы поддержки промышленности. Вместе с бизнесом, научным сообществом, нашими предприятиями, трудовыми коллективами будем решать конкретные задачи по укреплению технологического суверенитета страны, расширению внутреннего производства, выпуска промышленной продукции», — заключил Президент.