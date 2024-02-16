В России выдано более 800 кредитов по промышленной ипотеке

По промышленной ипотеке в России выдано более 800 кредитов. Об этом Президент Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки инвестиционных проектов в отечественной промышленности. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.

«Запущена промышленная ипотека, мы много раз об этом говорили, работали над ее условиями, она запущена <...> Более 800 таких кредитов уже выдано», — сказал глава государства.

По ее условиям, предприятия могут взять кредит на 7 лет по ставке 3-5% годовых для того, чтобы купить, построить или обновить производственные площади.