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В России выдано более 800 кредитов по промышленной ипотеке
По промышленной ипотеке в России выдано более 800 кредитов. Об этом Президент Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки инвестиционных проектов в отечественной промышленности. Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля.
«Запущена промышленная ипотека, мы много раз об этом говорили, работали над ее условиями, она запущена <...> Более 800 таких кредитов уже выдано», — сказал глава государства.
По ее условиям, предприятия могут взять кредит на 7 лет по ставке 3-5% годовых для того, чтобы купить, построить или обновить производственные площади.
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