Путин рассказал, как на него повлияли письма деда времен Великой Отечественной

Президент России Владимир Путин рассказал, что по-новому взглянул на свою семью и страну после писем деда, которые он писал своим сыновьям на фронта Великой Отечественной войны. Такими воспоминаниями глава государства поделился с лауреатами премий в области культуры, литературы и искусства.

«Я имел возможность почитать переписку своего деда со своими сыновьями <...>: с моим отцом, с мамой, с их братьями. Ну вот, знаете, открываешь, там все по-другому, по-другому начинаешь смотреть на семью и на страну, и на культуру нашего народа», — сказал российский лидер.

По словам Путина, его дед писал с ошибками, однако обращался к своим детям на «вы», и они отвечали ему тем же. Он добавил, что все письма были написаны «очень глубоко и откровенно».

«Сразу начинаешь проникать в суть происходивших тогда событий и понимать, как же эти события отражались на судьбах конкретных людей. Даже дело не в том, что они мои близкие родственники, а в принципе на стране», — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что эта переписка помогла ему понять истоки победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Ранее Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о присуждении премий для молодых деятелей культуры 2021 года, о чем сообщал «Татар-информ».