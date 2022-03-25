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Культура
25 марта 2022  11:28

Путин подписал указ о присуждении премий Президента для молодых деятелей культуры

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Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ о присуждении премий для молодых деятелей культуры 2021 года. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Премии Президента и почетные звания лауреата премии присуждены артистке балета Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Оксане Кардаш; артистке оркестра Государственного академического Мариинского театра, арфистке Софье Кипрской; артисту и режиссеру Дмитрию Сердюку.

Предварительно кандидатуры рассматривались на Совете при Президенте РФ по культуре и искусству.

#Владимир Путин #премии
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